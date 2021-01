Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Журнал Kotaku опубликовал список лучших геймеров 2020 года. Статья была опубликована 31 декабря на сайте издания.

Редакция издания присвоила эти звания Даниэль Удогаранья (EbonixSims), Тане ДеПасс (Cypheroftyr) и Хасану Пикеру. Журналисты пояснили, что выбрали этих людей за их гражданскую и политическую позицию.

В список также попала Амира Вирджил (Xmiramira), которая много сделала для развития игр серии The Sims, и, в частности, в 2020 году обратила внимание на проблему того, что в симуляторе жизни The Sims 4 присутствует слишком мало цветов кожи персонажей.

Ранее портал Game Rant составил списк лучших саунтреков видеоигр 2020 года. В него в том числе вошли проекты Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, The Last Of Us Part II и Ghost Of Tsushima.

