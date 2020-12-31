Буэнос-Айрес, , 02:16 — REGNUM Власти Аргентины разрешили использование вакцины от компании AstraZeneca для прививок против коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает пресс-служба аргентинского национального управления по лекарствам, продуктам питания и медоборудованию.

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Регулятор сообщает, что препарат обладает приемлемым соотношением рисков и эффективности против COVID-19. В связи с этим управление одобряет использование этой вакцины для прививочной кампании в стране. При этом решение было принято в срочном порядке и сроком на один год. Регулятор подчеркнул, что за ходом вакцинации препаратом от AstraZeneca будет внимательно наблюдать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине стартовала кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Сейчас эта латиноамериканская страна использует российскую вакцину «Спутник V», первая партия которой, включающая в себя 300 тыс. доз, уже прибыла в республику.