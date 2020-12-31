Вашингтон, , 02:17 — REGNUM В мире на сегодняшний день умерли более 1,8 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, 31 декабря опубликованных американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

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По данным на 02:05 мск, в мире выявлено 82 510 560 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 800 400 человек.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (19 679 455 инфицированных, 341 313 умерших), Индия (10 244 852, 148 439) и Бразилия (7 563 551, 192 681).

Россия, по данным университета, находится на четвёртом месте по числу заразившихся — 3 100 018 человек, и на восьмом месте по числу умерших — 55 692 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 11 209.

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