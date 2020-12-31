Красноярск, , 02:16 — REGNUM В четверг, 31 декабря, в Красноярске будет облачно, небольшой снег, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 20 °C.

Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается до −26… −23 °C, небольшой кратковременный снег.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В пятницу, 1 января, в Красноярске до −25… −23 °C днём и около −31… −29 °C ночью. Небольшой кратковременный снег.

В субботу, 2 января, в Красноярске ожидается до −28… −26 °C днём. Ночью — до −30… −28 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 31 декабря в центральных районах и горах южных районов Красноярского края сохранится морозная погода до −35… −30 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вновь продлили режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

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