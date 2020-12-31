Бразилиа, , 01:58 — REGNUM Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 619 200, в том числе новых — 55 649. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Также за сутки от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 1194 пациента, а за весь период наблюдений по этой причине умерли 193 875 человек. При этом 6 707 781 носитель вируса выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря власти Бразилии обязали всех прибывающих в страну предоставлять справку с отрицательными результатами ПЦР-теста на COVID-19.

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