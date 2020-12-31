Анкара, 31 декабря 2020, 02:19 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 184 415 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 15 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 254 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 30 декабря.
Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 194 272, смертельных случаев — до 20 642.
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