Анкара, , 02:19 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 184 415 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 15 692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 254 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 30 декабря.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 194 272, смертельных случаев — до 20 642.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 30 декабря в своём профиле в социальной сети написал: «Сегодня в больницы поступило 2612 новых пациентов. Число тяжелобольных и пациентов в реанимации продолжает снижаться. Я надеюсь, что в ближайшем будущем это отразится и на снижении числа смертельных случаев от коронавируса. Только совместная борьба поможет победить этот вирус».

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