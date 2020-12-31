Токио, , 01:51 — REGNUM Глава отдела маркетинга проекта Elden Ring Ясухиро Китао намекнул, что разработчики выпустят больше информации об игре в 2021 году. Публикацию он разместил 30 декабря на своей Twitter-странице.

В посте он поблагодарил поклонников за то, что позволили Elden Ring получить премию The Game Awards 2020 в номинации «Самая ожидаемая игра».

«Увидимся в 2021 году», — добавил Китао.

https://twitter.com/YasuhiroKitao/status/1344155729440112640

Ранее ИА REGNUM сообщило, что итальянский журналистФранческо Фоссеттизаявил, что разработка Elden Ring практически завершена, и если бы не эпидемия коронавируса, игра давно вышла бы в продажу. Он добавил, что студия From Software работает над этим проектом уже около четырёх лет.

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