Подгорица, , 02:16 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1735 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 4 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 30 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 4 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 82 года, а самому младшему 79 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 47 782, а количество скончавшихся составляет 681 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 29 декабря в Черногории было подтверждено 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 2 смертельных случая.

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