Сакраменто, США, , 01:45 — REGNUM Случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в американском штате Калифорния, заявил губернатор региона Гэвин Ньюсом в ходе беседы с главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

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"Около часа назад нам сообщили, что этот новый штамм, новая разновидность, обнаруженная в Соединенном Королевстве и в других местах, зафиксированная в Колорадо вчера, выявлена здесь, в Калифорнии», — заявил он.

При этом Ньюсом заявил, что этот случай зафиксирован в южной части штата, однако не рассказал, сколько человек инфицированы. В ответ Фаучи заявил, что этого следовало ожидать.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в штате Колорадо 29 декабря. Также подобные случаи фиксировались и в Канаде.

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