Токио, , 01:42 — REGNUM Сотрудникам PlayStation выдали фирменные куртки в честь старта продаж новой консоли компании и 25-летнего юбилея запуска оригинальной PS 1. Об этом 31 декабря сообщил портал Screen Rant.

Некоторые представители компании поспешили похвастаться подарком от руководства в соцсетях. В частности, публикации сделали старший тестер студии Naughty Dog Ян Лланилло и старший менеджер PlayStation Network Бен Наррамор.

Куртка выполнена в чёрном цвете, она имеет на рукаве юбилейный логотип PS, а её воротник украшен «священными символами» PlayStation (изображения на кнопках геймпада). Пока нет информации о том, выпустит ли компания эти курки в продажу.

https://twitter.com/gabs820/status/1343765597717336064

Напомним, оригинальная PlayStation вышла в продажу 3 декабря 1994 года. Релиз пятого поколения консоли состоялся 12 ноября 2020 года (19 ноября в ряде стран).

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