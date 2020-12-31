Оттава, , 01:20 — REGNUM В канадских провинциях Квебек и Онтарио за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава Канады.

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В частности, в Онтарио за 30 декабря подтвердили 2923 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Это рекордный показатель выявленных за сутки пациентов с начала пандемии. Всего в провинции подтвержден 178 831 случай заражения коронавирусом нового типа.

В Квебеке за минувшие сутки выявили 2511 носителей SARS-CoV-2, что также является рекордным показателем с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в провинции Квебек достигло 199 822.

По всей Канаде с начала пандемии подтверждено 570 940 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 на канадской территории стали 15 438 человек.

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