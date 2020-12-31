Киев, , 01:19 — REGNUM Студия GSC Game World выложила в сеть небольшое видео, которое впредставляет собой трейлер, выполненный на движке будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик был опубликован 30 декабря на YouTube-канале портала IGN.

Геймерам показали работу различных эффектов, в т.ч. погодных явлений. Стоит отметить, что ролик выполнен в знакомом духе S.T.A.L.K.E.R, частью звукового сопровождения тизера является мелодия, сыгранная на акустической гитаре.

Ранее GSC Game World сообщила, что игра разрабатывается на базе движка Unreal Engine 4. В июле 2020 года разработчики объявили, что игра сначала выйдет на игровой консоли Xbox Series X, а впоследствии на ПК. Пока они не назвали каких-либо сроков релиза.

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