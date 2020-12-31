Тегеран, , 10:10 — REGNUM В Иране в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за сутки погибли 149 человек, в связи с чем общее число смертей достигло 55 095, заявила пресс-секретарь министерства здравоохраненияСима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 декабря.

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Садат Лари отметила, что с учетом 149 новых жертв их общее число по стране возросло до 55 095. «За последние 24 часа было обнаружено около 6272 новых случаев заражения смертельным вирусом, при этом 807 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, 978,714 пациентов из общего числа 1 218 753 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. Далее пресс-секретарь заявила, что еще 5087 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 7 566 946 обследований на выявление случаев заражения.