Доха, , 00:38 — REGNUM Участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В сообщении монарх представил фотографию с моментом введения вакцины. Эмир пожелал всем оставаться в безопасности в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, первая стадия массовой вакцинации в Катаре началась 23 декабря и должна продлиться до конца января 2021 года.

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