Москва, , 23:29 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к российским гражданам с призывом не организовывать больших застолий в новогодние праздники, так как это повышает риск заражения коронавирусом.

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«Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высоки риски, потому что за столом мы общаемся без масок, общаемся долго», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

Главный санитарный врач России также напомнила о том, что вакцину и лекарства от COVID-19 крайне нежелательно совмещать с алкоголем.

«Это абсолютная аксиома, и рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», — подчеркнула Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России выявлено уже более 90 миллионов случаев заболевания, скончались 56 426 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны свыше 2,5 миллиона человек.