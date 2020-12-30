Москва, , 23:14 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 11 209. Об этом сообщили вечером 30 декабря в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперштаба, всего в Москве выявлено уже 803 203 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 5105 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны более 621 тысячи пациентов.

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