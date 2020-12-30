Кэри, США, , 23:00 — REGNUM Сервис по продаже видеоигр Epic Games Store частично исправил проблему повышения температуры видеокарты в режиме ожидания. Об этом 30 декабря сообщил портал Wccftech.

Сотрудник Epic Games Сергей Галёнкин 29 декабря 2020 года сообщил, что администрация получила информацию об этой проблеме и пытается её решить. Сегодня, 30 декабря, разработчики выпустили обновление, которое, как они отметили, должно частично исправить ситуацию.

«Исправление уже доступно (11.0.2). Это не окончательное решение (проблемы — ИА REGNUM), но ситуация должна улучшиться», — написали сотрудники Epic Games.

https://twitter.com/galyonkin/status/1343728623614881792

Стоит отметить, что Epic Games Store рассматривается многими геймерами в качестве основного конкурента онлайн-магазина видеоигр Steam компании Valve. Сервис был запущен 6 декабря 2018 года.

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