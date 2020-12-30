Ханты-Мансийск, , 22:11 — REGNUM В Югре в 2021 году дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, получат денежную выплату в размере 20 400 рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Предоставляться она будет ежемесячно в сумме 2040 рублей в период нахождения должника по алиментам в розыске, но не более десяти месяцев.

Выплата будет осуществляться на основании заявления законного представителя ребёнка в центр социальных выплат по месту жительства.