Тирана, 31 декабря 2020, 07:18 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 декабря сообщил о заключении соглашения с американской фармакологической компанией Pfizer о начале вакцинации против коронавируса в январе 2021 года.
На своей странице в социальной сети Twitter премьер-министр Албании осудил Европейский Союз за дискриминационное отношение к странам региона Западные Балканы по вопросу о поставках вакцины (тем не менее именно Евросоюз оказывает стране помощь в получении части вакцин в рамках механизма COVAX) и подчеркнул, что не остановится, пока не завершит поставку последней дозы вакцины в страну.
Напомним, ранее Рама в весьма нелестных выражениях отказался от поставок российской вакцины от коронавируса.
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