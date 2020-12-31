Тирана, , 07:18 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 декабря сообщил о заключении соглашения с американской фармакологической компанией Pfizer о начале вакцинации против коронавируса в январе 2021 года.

ИА REGNUM) о начале вакцинации в январе! Эди Рама В крайне сложных условиях, вызванных сумасшедшим глобальным спросом и крайне низкой скоростью производства, мы в результате интенсивных контактов достигли принципиальной договоренности четырех сторон (Албания, Евросоюз, COVAX, Pfizer —) о начале вакцинации в январе!

На своей странице в социальной сети Twitter премьер-министр Албании осудил Европейский Союз за дискриминационное отношение к странам региона Западные Балканы по вопросу о поставках вакцины (тем не менее именно Евросоюз оказывает стране помощь в получении части вакцин в рамках механизма COVAX) и подчеркнул, что не остановится, пока не завершит поставку последней дозы вакцины в страну.

ИА REGNUM)! Эди Рама. премьер-министр Албании Морально, политически и логически неприемлемо то дискриминационное отношение, которое Европейский Союз проявил к Балканам, но мы с помощью дипломатии и настойчивости сумели не остаться позади. И мы не остановимся, пока не завершим поставки последней дозы. Пусть вернуться назад их слова тем, кто продолжает источать оскорбления и обвинения (в адрес правительства Рамы —)!

Напомним, ранее Рама в весьма нелестных выражениях отказался от поставок российской вакцины от коронавируса.

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