Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Планы выпуска истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в 2020 году не удалось полностью реализовать из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на зарубежные поставки комплектующих, сообщает 30 декабря пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Уточняется, что Пентагону и зарубежным покупателям к исходу 2020 года было поставлено 123 истребителя F-35 вместо 141 из-за нарушений графика поставок смежниками.

В частности, за 2020 год корпорация произвела 74 истребителя F-35 для ВВС и ВМС США, 31 истребитель — для стран-участниц программы по его разработке и еще 18 — для иностранных покупателей.

Из-за коронавируса, отмечает пресс-служба, темпы выпуска истребителей F-35 Lightning II упали до 8−10 единиц в месяц, тогда как по плану намечено 14.

При этом руководство Lockheed Martin предпринимает меры для увеличения выпуска до 14 истребителей в месяц, но не исключает, что добиться этого удастся только к 2023 году.

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