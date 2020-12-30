Москва, , 21:49 — REGNUM Пользователи российских государственных интернет-ресурсов смогут отзывать согласие на обработку своих персональных данных. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, граждане России смогут отзывать данное ими ранее согласие на обработку их данных в государственных информационных системах через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Из постановления следует, что физические и юридические лица смогут получать через ЕСИА из информационных систем государственных органов информацию, которая используется в процессе оказания государственных и муниципальных услуг. Также они смогут по запросу получать сведения о фактах обмена информацией между участниками информационного взаимодействия.

Сами государственные органы и организации, подключенные к ЕСИА, смогут получать содержащиеся в системе сведения о гражданах и юридических лицах с их согласия.

Постановлением также предусмотрена возможность корректировки информации, содержащейся в государственных информационных системах, в случае её неточности.

Кроме этого, граждане и юридические лица смогут передавать другому лицу полномочия от их имени подавать через портал госуслуг заявления на оказание услуг в электронном виде, а также полномочия по оплате государственных пошлин и иных платежей.