Афины , , 21:45 — REGNUM В среду, 30 декабря, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 942 носителей коронавируса, из них 22 были выявлены при пересечении границы.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 137 918. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 443 человека, причем 885 уже покинули реанимационное отделение.

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 58 человек. Всего скончались 4788 пациентов, причем почти тысяча — за последние две недели.

Ожидается, что уже в следующем месяце в стране будет запущена широкая программа вакцинации населения. Члены правительства Эллинской республики уже привиты.

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