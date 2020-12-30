Тирана, , 21:31 — REGNUM В среду, 30 декабря, в Албании в результате исследования 2681 образца выявили ещё 581 случай заражения коронавирусом. Ещё 485 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 57 727 случаев заражения коронавирусом. 33 185 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1174 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 23 368 человек, из них более половины —13 432 — в Тиране. Число госпитализированных за последние две недели снизилось на 200 человек. На стационарном лечении находятся 285 пациентов, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

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