Лондон, , 21:26 — REGNUM Правительство Великобритании вводит жесткие ограничения «четвертого уровня» в ещё целом ряде районов Англии, 30 декабря передает BBC.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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В Лондоне и прилегающих районах жесткий карантин из-за коронавируса был введен ещё 19 декабря. С 31 декабря к ним присоединятся все центральные районы, северо-восток, части северо-западных и части юго-западных районов.

Ограничения вводятся из-за «второй волны» пандемии коронавируса и нового штамма SARS-CoV-2, который стремительно распространяется в королевстве.

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