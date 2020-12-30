Курган, , 21:18 — REGNUM В Курганской области с 1 января 2021 года будут увеличены размеры пособий семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления социальной защиты.

Размер единовременной денежной выплаты на третьего ребенка с 1 января 2021 года составит 11 147 рублей, пособия на ребёнка — 302,59 рублей, на ребёнка одинокой матери — 606,3 рубля, на ребёнка военнослужащего по призыву и детей разыскиваемых родителей — 454,45 рублей.

При обращении в 2021 году размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка составит 11 027 рублей, а выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет — 5513,5 рубля. Перерасчёт по уже назначенным данным выплатам производиться не будет, отметили в региональном управлении соцзащиты.