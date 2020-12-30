Пекин, , 21:08 — REGNUM Китайская студия miHoYo назвала самое популярное создаваемое оружие в игре Genshin Impact. Об этом 30 декабря сообщил портал Screen Rant.

Разработчики отметили, что три самых популярных оружия для ковки в Genshin Impact — это Prototype Archaic, Crescent Pike и Prototype Amber. Подробную информацию по этому поводу они изложили в публикации «газеты» Teyvat Times.

https://twitter.com/GenshinImpact/status/1343874408515948544

Напомним, релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года. Игра представляет собой Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) с открытым миром. Игра распространяется по бесплатной модели, но геймеры могут покупать внутриигровые ценности за реальные деньги.

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