Варшава, , 20:30 — REGNUM Сервис GOG польской компании CD Projekt бесплатно раздаёт игру Metro Last Light Redux. Информация была опубликована 30 декабря на сайте магазина.

В момент публикации новости администрация GOG сообщила, что геймеры смогут добавить игру в свою библиотеку в течение 48 часов. Таким образом, раздача завершится 1 января 2020 года в 7:00 по московскому времени.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт ролевую игру Torchlight 2. Раздача завершится 31 декабря в 19:00 по московскому времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store бесплатно раздаёт одну из популярных ролевых игр

Читайте развитие сюжета: Epic Games Store частично исправил ошибку, приводящую к нагреву видеокарты