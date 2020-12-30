Лондон, , 20:24 — REGNUM Великобритания стала первой страной в мире, которая официально одобрила массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом и шведской AstraZeneca, 30 декабря передаёт Sky News.

Вакцина Af.mil

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Правительство Бориса Джонсона ранее уже в ускоренном порядке одобрило вакцину, разработанную американской Pfizer и немецкой BioNTech. В королевстве проведены сотни тысяч прививок.

Вакцина Oxford — AstraZeneca значительно дешевле большинства западноевропейских и американских конкурентов и считается более легкой в распространении. Однако лабораторные испытания вакцины показали несколько неоднозначные результаты.

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