Вашингтон, , 20:16 — REGNUM В соцсети Twitter разгорелся спор по поводу возможного исхода схватки между Кратосом из серии игр God of War и Таносом из кинокомиксов Marvel. Об этом 30 декабря сообщил портал Comicbook.

Обсуждение инициировал твит пользователя Don Bobby, который разместил в публикации изображения персонажей с соответствующим текстом. Автор статьи отметил, что большинство пользователей посчитали, что в бою победит Кратос, незавивимо от того, какая версия персонажа бросит Таносу вызов.

https://twitter.com/Ragnar_Klaus/status/1344231698456838144

Напомним, в серии игр God of War Кратосу удалось убить всех богов греческого пантеона. В последней игре серии герой бросил вызов богам Асгарда из скандинавской мифологии.