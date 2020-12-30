Пекин, , 20:15 — REGNUM Государственное руководство КНР готовится к профилактическим мероприятиям в дни празднования традиционного для Китая праздника Весны — китайского Нового года по лунному календарю. Как сообщает 30 декабря Синьхуа, необходимость строгого эпидемиологического контроля в период массовых путешествий граждан в праздничные дни подчеркнул премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на исполнительном заседании правительства.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы своевременности выплат зарплат крестьянам-мигрантам и об одобрении проекта Положения об управлении государственными активами.

Напомним, что в 2020 году активное распространение эпидемии коронавируса произошло как раз во время празднования дней Весны.