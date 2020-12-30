Ханты-Мансийск, , 20:01 — REGNUM В Югре семьи с двумя детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, могут получить 600 тыс. рублей для погашения ипотеки. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Данная мера поддержки направлена на погашение основной суммы долга ипотечного займа.

Глава региона Наталья Комарова отметила, что новой мерой поддержки могут воспользоваться около 1,8 тыс. семей. И напомнила о федеральной мере поддержки, когда на погашение ипотечного кредита многодетным семьям, в которых третий или последующий ребёнок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, выделяется 450 тыс. рублей.