Челябинск, , 19:55 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего начальника исправительной колонии №15. Ему вменяют превышение полномочий и получение взяток, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в 2018—2019 годах обвиняемый получил деньги от четверых заключённых на общую сумму более 100 тыс. рублей. Взамен они ожидали от него права пользоваться телефонной связью и послаблений в режиме содержания.

Кроме того, следствие считает, что 250 тыс. рублей он получил за возможность пользоваться сотовой связью и за беспрепятственное перемещения по территории колонии. Преступления выявили сотрудники ФСБ России. Сейчас уголовное дело направлено в суд.