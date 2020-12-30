, 19:52 — REGNUM 47% граждан Италии готовы сообщать в правоохранительные органы о вопиющим случаях нарушения антикоронавирусных ограничений в новогодние праздники, таковы итоги исследования Ixe, опубликованные в среду, 30 декабря.

Речь идет прежде всего о таких видах нарушений, как приглашение слишком большого числа гостей, «скопления» в общественных местах и слишком шумное празднование.

По данным на 30 декабря, в Италии умерли 73 604 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 575 (днем ранее — на 659). Выздоровели 1 445 690 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 19 960 (днем ранее — на 17 044). Число подтвержденных носителей выросло на 16 202 (днем ранее — на 11 212). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 083 689 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 564 395 человек — на 4333 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.