Подгорица, , 19:51 — REGNUM Больницы Черногории заполнены более чем на 67 процентов, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович в ходе выступления перед депутатами парламента 30 декабря.

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Она попросила всех набраться терпения, особенно во время приближающихся праздников. Темой консультативных слушаний были эпидемиологические мероприятия.

Насколько заполнены больничные мощности — один из вопросов, который интересовал депутатов комитета по здравоохранению Ассамблеи, на котором проводились консультации с новым министром здравоохранения.

«На данный момент это 67,3 процента от запланированных 75 процентов, когда в этом случае должна быть объявлена так называемая блокировка или полная блокировка, и, как вы видите, этот процент немалый. Что говорит достаточно о том, насколько важно просить граждан немного лишнего терпения, что для меня совершенно непопулярно, но для того, чтобы преодолеть ситуацию с приближающимися праздниками», — сказала министр.