Москва, , 09:49 — REGNUM Доступ на Красную площадь вечером 31 декабря будет ограничен. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

С 18:00 доступ на Красную площадь в столице будет ограничен, говорится в информации. Эти меры обусловлены действием в столице режима повышенной готовности из-за эпидемиологической ситуации в городе. В департаменте призвали жителей столицы отказаться от посещения людных мест в праздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, каток на Красной площади будет работать 31 декабря до 19:00. В Москве в новогодние праздники не проводятся массовые мероприятия.