Рим, , 19:47 — REGNUM

По данным на вечер среды, 30 декабря, в Италии умерли 73 604 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 575 (днем ранее — на 659), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Выздоровели 1 445 690 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 19 960 (днем ранее — на 17 044).

Число подтвержденных носителей выросло на 16 202 (днем ранее — на 11 212). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 083 689 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 564 395 человек — на 4333 меньше, чем днем ранее.