Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Портал Wccftech составил рейтинг из пяти лучших хоррор-игр 2020 года. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания.

Пятое место заняла игра Amnesia: Rebirth студии Frictional Games, четвёртое — Observer: System Redux от Bloober Team и Anshar Studios. На третьей позиции оказалась The Dark Pictures: Little Hope (Supermassive Games), на второй — ремейк Resident Evil 3 (Consumer Games, Development Division, Capcom).

Лучшей игрой в жанре ужасов редакция назвала The Last of Us Part II студии Naughty Dog, релиз которой состоялся 19 июня 2020 года.

Напомним, сиквел The Last of Us стал лауреатом многих премий в области достижения индустрии видеоигр. В частности, игра победила в таких номинациях The Game Awards 2020, как «Игра года», «Лучшая игровая режиссура», «Лучшее повествование», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшая актёрская игра», «Лучшие инновации в сфере доступности» и «Лучшая приключенческая экшен-игра».