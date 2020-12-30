Красногорск, , 19:41 — REGNUM В период новогодних каникул жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

При этом вакцинация будет недоступна в течение двух дней — 1 и 7 января 2021 года. В остальные дни эту процедуру можно пройти во всех 90 прививочных пунктах, расположенных на территории региона.

Записаться на прививку можно на портале «Госуслуг» или по телефону 122. Однако предварительно нужно проконсультироваться с врачом, а также сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Сделать прививку не смогут лица с противопоказаниями, несовершеннолетние, а также граждане, которые переболели COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В новогоднюю ночь в Подмосковье продлят работу электричек и МЦД