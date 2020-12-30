Москва, , 19:35 — REGNUM В московском метро с самого начала пандемии установлены санитайзеры для обработки рук и различных поверхностей. Такие меры противоэпидемиологической защиты помогают снизить угрозу заражения различными вирусами, которых специалисты насчитывают не менее трехсот. Особенно актуальной обработка рук становится во время пандемии коронавируса. Вытирать руки, смартфоны, ручки сумок и т.д. становится нашей второй привычкой, и это очень неплохо, так как защищает нас от огромного количества вирусов и дает шанс не заболеть. Об этом «Известиям» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

В метро Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

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»Обрабатывать руки необходимо как при входе, так и при выходе из метро. Если вам нужно снять перчатки, обязательно обработайте руки прежде, чем их снова надеть. Это обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того, самое большое число бактерий, вирусов и др. микроорганизмов обычно находится на открытых поверхностях — гаджеты, компьютеры, на ремнях сумок и портфелей, поручней эскалатора, а также других поверхностей, которых мы касаемся в течение дня», — отмечает Георгий Викулов. После прикосновения к ним необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, чтобы максимально снизить вероятность заражения.

Сейчас санитайзеры установлены на каждой станции московского метрополитена. Решение об установке санитайзеров приняли в столичной мэрии во время первой волны пандемии (весной 2020 года), а первые аппараты появились в московском метро в самом начале пандемии. Почти сразу стало известно о том, что санитайзеры в московском метро останутся навсегда.

Ранее портал Lenta.ru сообщал, что метрополитен успешно справляется с большим потоком пассажиров, каждому из которых нужно обеспечить безопасность. С весны в московском метро несколько раз совершенствовали меры защиты. Сначала появились белые и желтые санитайзеры с антисептиком, а потом черные — нового поколения.