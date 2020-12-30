Подгорица, , 19:27 — REGNUM В период предстоящих новогодних праздников в Черногории все инспекционные службы в усиленном составе будут усиленно контролировать соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса во всех городах Черногории, говорится в сообщении правительства страны.

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«Давайте соблюдать предписанные меры, чтобы пандемия коронавируса как можно скорее осталась позади», — заявило правительство в Twitter.

Напомним, что в праздничные дни в Черногории закрыты магазины, рестораны и запрещено передвижение между городами с 1 по 4 января.