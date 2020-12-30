Красногорск, , 19:30 — REGNUM В новогодние каникулы общественный транспорт Подмосковья будет функционировать по графику выходного дня. Об этом 30 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Указано, что 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи на территории региона будут работать по обычному графику. С 1 по 10 января 2021 года общественный транспорт будет переведен на график выходного дня. Новое расписание маршрутов будет вывешено в автовокзалах и автостанциях, а на остановках.

Что касается пригородных поездов, то 31 декабря они будут следовать по расписанию пятницы, с 1 по 9 января электрички будут работать по расписанию субботы, а 10 января — по расписанию воскресенья. При этом в новогоднюю и рождественскую ночь поезда будут работать дольше.

«Также будет продлен график работы МЦД-1 и МЦД-2 в ночь с 31 декабря на 1 января. На МЦД-1 последний поезд от станции Одинцово отправится в 03:50, а со станции Лобня — 01:58. На МЦД-2 последний поезд от станции Нахабино отправится в 01:51, а от станции Подольск — 01:55», — сказано в сообщении.

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