Рим, , 19:17 — REGNUM Власти Италии рассчитывают, что учащиеся средней школы с 7 января 2021 года вернутся к очному обучению, заявил журналистам в среду, 30 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

Школьник в защитной маске (сс) Jill Carlson

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Окончательное решение будет приниматься в соответствии с актуальной эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что предельная заполняемость классов составит 50%, остальные школьники будут учиться дистанционно.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 29 декабря, в Италии умерли 73 029 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 659 (днем ранее — на 445). Выздоровели 1 425 730 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 17 044 (днем ранее — на 14 675). Число подтвержденных носителей выросло на 11 212 (днем ранее — на 8585). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 067 487 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 568 728 человек — на 6493 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.