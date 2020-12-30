Щелковский район, Московская область, , 19:14 — REGNUM В микрорайоне Финский подмосковного Щелково будет построен детский сад на 125 мест. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что положительное заключение по проектно-сметной документации объекта уже выдано Мособлгосэкспертизой. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения проводится в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Завершить строительство и ввести детсад в эксплуатацию планируется в 2023 году.

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