Тюмень, , 19:01 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор 25-летней жительнице посёлка Туртас Уватского района, виновной в гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что ночью 26 июня 2020 года, на 322 км дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, женщина на Opel Astra врезалась в полуприцеп КаМАЗа, стоявшего на краю проезжей части с выставленным знаком аварии и включенной сигнализацией.

От удара легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли две пассажирки Opel.

Автомобилистка признана виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, и на два года лишил водительских прав.