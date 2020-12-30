Москва, , 18:40 — REGNUM В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничен доступ на Красную площадь. Об этом 30 декабря сообщили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

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В распространённой информации говорится, что доступ ограничат с 18:00 31 декабря. Решение объясняется действием в столице режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В департаменте призывают жителей Москвы не посещать в праздники людные места.

При этом каток на Красной площади продолжит работу до 19:00.