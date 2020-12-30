Москва, , 18:33 — REGNUM Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метрополитена в Москве будет работать всю новогоднюю ночь. Об этом 30 декабря сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

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По его словам, архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве обычно включается одновременно с наружным освещением, но отключение происходит в разное время: в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в 00:00 — административные здания, в 01:00 — вестибюли станций метро: в 03:00 — мосты в центре города.

«Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение, и вся подсветка будет работать до утра», — сказал заместитель мэра.

Напомним, ранее сегодня в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы сообщили, что доступ граждан на Красную площадь будет ограничен в новогоднюю ночь в рамках мер профилактики распространения коронавируса.

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