Красногорск, , 18:33 — REGNUM В 2020 году в Подмосковье было выдано 13 тыс. электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом. Такие цифры приведены на официальном сайте правительства Московской области.

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Подобная практика впервые применяется на территории России. Благодаря этой технологии пассажир может отсканировать QR-код и проверить наличие разрешения, а также получить сведения о перевозчике и автомобиле, обезопасив себя тем самым. Раньше разрешение выдавалось на бумаге, после чего водители могли скачать специальный код на сайте регионального министерства транспорта. Однако с сентября 2020 года таксисты получили возможность оформлять разрешение дистанционно.

Таким образом разрешение на работу в такси стало возможным оформить на портале госуслуг Подмосковья. Срок выдачи составляет пять рабочих дней. После этого в личный кабинет заявителя направляется электронное разрешение с QR-кодом, которое водитель может распечатать и разместить в салоне такси.

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