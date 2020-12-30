Женева, Швейцария, 30 декабря 2020, 18:25 — REGNUM В случае успешной программы вакцинации коронавирус за несколько лет «станет эндемическим», 30 декабря сообщает пресс-центр ВОЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны и организации мира собрать $4 млрд для инициативы COVAX по вакцинированию в бедных странах.
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