Элиста, 30 декабря 2020, 18:10 — REGNUM Элисте присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий указ 30 декабря подписал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
«В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан присвоить почётное звание «Населённый пункт воинской доблести» городу Элиста», — сказано в документе.
ИА REGNUM напоминает, что калмыцкому посёлку Яшкуль Яшкульского района ранее было присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Таким образом власти увековечили память защитников, проявивших в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны доблесть, мужество и героизм.
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