Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил новогоднюю мечту десятилетнего мальчика. Вячеслав Ярошенко побывал в кабине машиниста электропоезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 30 декабря.

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«Я с удовольствием помог осуществить пожелание мальчика. Убеждён, детские мечты должны сбываться, а такие события, как сегодня, помогают сохранить веру в чудо», — отметил донской губернатор.

Мальчик учится в лицее №57 Ростова-на-Дону, посещает реабилитационный центр. В свободное время увлекается роботами, трансформерами и железнодорожным транспортом.

Напомним, что шар с мечтой мальчика с «Ёлки желаний» глава региона снял 28 декабря. Заветные мечты донских ребят в эти предновогодние дни исполняют также заместители донского губернатора и главы региональных министерств.

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